На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ, ще двоє підірвалися на ворожій розтяжці

Вчора, 25 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики здійснили 13 порушень припинення вогню. Під час бойових дій поранені три українських військових. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції підрозділів ОС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів.

"Вчора, 25 жовтня, поранення отримали три військовослужбовців збройних сил. Один - в результаті обстрілу, двоє - під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій", - йдеться в повідомленні.

А з початку поточної доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня на Донбасі загинув український військовий.

Також 22 жовтня в результаті бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.