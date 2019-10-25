Facebook запустила свій розділ новин

Соціальна мережа Facebook запустила в США новий розділ, де будуть з'являтися матеріали найбільших новинних компаній. Про це йдеться в блозі компанії, передає "ТһеБабель".

Повідомляється, що вкладка Facebook News об'єднає новини дня, відібрані командою журналістів, тематичні розділи, особисту стрічку новин та передплати. Новий розділ ще знаходиться в тестовому режимі і доступний лише для 200 тис. користувачів з США.

За даними The Wall Street Journal, Facebook уклала угоди з низкою найбільших видань країни про розміщення матеріалів у її новинний вкладці. У їх числі сама WSJ, Business Insider, Buzzfeed News, The Washington Post, ABC News, Bloomberg Media, NBC News і Fox News.

Соцмережа не розкриває фінансових умов операцій з виданнями. Всього Facebook розраховує залучити близько 200 новинних організацій, однак виплати пропонуються тільки чверті з компаній, які будуть надавати свої новини.



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