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25 жовтня 2019, пʼятниця, 23:50 1
Суспільство 2019-10-25T23:52:07+03:00
Українські Новини
Facebook запустила свій розділ новин

Facebook запустила свій розділ новин

США, Facebook, Facebook News, Новини
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

Соціальна мережа Facebook запустила в США новий розділ, де будуть з'являтися матеріали найбільших новинних компаній. Про це йдеться в блозі компанії, передає "ТһеБабель".

Повідомляється, що вкладка Facebook News об'єднає новини дня, відібрані командою журналістів, тематичні розділи, особисту стрічку новин та передплати. Новий розділ ще знаходиться в тестовому режимі і доступний лише для 200 тис. користувачів з США.

За даними The Wall Street Journal, Facebook уклала угоди з низкою найбільших видань країни про розміщення матеріалів у її новинний вкладці. У їх числі сама WSJ, Business Insider, Buzzfeed News, The Washington Post, ABC News, Bloomberg Media, NBC News і Fox News.

Соцмережа не розкриває фінансових умов операцій з виданнями. Всього Facebook розраховує залучити близько 200 новинних організацій, однак виплати пропонуються тільки чверті з компаній, які будуть надавати свої новини.


Як повідомляли Українські Новини, компанія Facebook вибула з десятки найдорожчих брендів світу.

Також Facebook втратила MasterCard, Visa і eBay в якості партнерів у проекті криптовалюти.

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Facebook запустила свій розділ новин 23:50
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