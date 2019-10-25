У Португалії народилось немовля "без обличчя"

Акушера в португальській лікарні відсторонили від роботи після того, як одна з його пацієнток народила немовля без носа і очей. Про це повідомляє "BBC Україна".

Батьки новонародженого на ім'я Родріго кажуть, що лікарі не попереджали їх про будь-яку фізичну ваду їх майбутньої дитини, незважаючи на багаторазові огляди в лікарні.

Місцева влада ухвалила рішення усунути акушера, доктора Карвальйо, від роботи за звинуваченням у недбалості.

На тлі цієї справи в центрі уваги опинилися й інші звинувачення на адресу цього лікаря, які надходили від різних батьків протягом останніх десяти років. Сам доктор Карвальо поки не коментував звинувачення в свою адресу.

Родріго народився 7 жовтня в одній з лікарень міста Сетубал, в 40 км від Лісабона.

За тим, як проходила вагітність його мами, спостерігав саме доктор Карвальо. Він, серед іншого, провів три ультразвукові дослідження і запевнив батьків, що жодних проблем зі здоров'ям плоду немає.

Перебуваючи вже на шостому місяці вагітності, мама Родріго пройшла ще одне обстеження в іншій клініці. Тоді батьків попередили про ризик потенційних відхилень, але доктор Карвальо знову ж відкинув ці застереження і заспокоїв пару.

"Він пояснював, що іноді під час сканування деякі ділянки обличчя просто не видно, коли дитина притиснута до живота мами", - цитує тітку Родріго агентство AFP.

Вже після пологів батькам повідомили, що новонароджений проживе всього лише кілька годин. Незважаючи на це, через два тижні він ще живий, - поки хлопчик перебуває в лікарні. Батьки Родріго подали скаргу на доктора Карвальо в місцеву прокуратуру.

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