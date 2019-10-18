В Турции родился мальчик без полового органа

В одной из больниц Турции врачи обнаружили крайне редкий случай: родился мальчик с отсутствием полового члена. Об этом передает LadBible.

В частности, врачи в университетской больнице Эрбокана в Конье рассказали, что у мальчика агенезия полового члена, то есть его отсутствие. Других отклонений и дефектов у младенца не обнаружили.

Сообщается, что у новорожденного есть "ненормальная связь между мочевым пузырем и прямой кишкой".

"Это первое сообщение о ребенке с сочетанием агенезии полового члена, пузырно-мочеточникового рефлюкса и пузырно-ректального свища",- отмечается в тематическом исследовании.

Врачи объясняют, что недостатком здесь является развитие нижних мочевых путей и кишечника. У плода они имеют общую полость, которая называется клоакой. По мере развития плода клоака распадается на мочевой пузырь и прямую кишку. Ректовезикальный свищ - это место, где клоака не смогла полностью распасться на мочевой пузырь и прямую кишку.

Врачи предлагают альтернативу, заявляя, что операция по восстановлению гениталий поможет малышу расти полноценно.

Малыши с аганезией полового члена рождаются крайне редко: только один на 10-30 млн мальчиков. Согласно отчету Science Direct, во всем мире зарегистрировано лишь 80 таких случаев.

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