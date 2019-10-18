подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 октября 2019, пятница, 17:21 1033
Происшествия 2019-10-18T17:21:49+03:00
Українські Новини
В Турции родился мальчик без полового органа

В Турции родился мальчик без полового органа

Турция, Младенец, Малыш с дефектом, Агенезия
Младенец.Фото:pixabay
Младенец.Фото:pixabay

В одной из больниц Турции врачи обнаружили крайне редкий случай: родился мальчик с отсутствием полового члена. Об этом передает LadBible.

В частности, врачи в университетской больнице Эрбокана в Конье рассказали, что у мальчика агенезия полового члена, то есть его отсутствие. Других отклонений и дефектов у младенца не обнаружили.

Сообщается, что у новорожденного есть "ненормальная связь между мочевым пузырем и прямой кишкой".

"Это первое сообщение о ребенке с сочетанием агенезии полового члена, пузырно-мочеточникового рефлюкса и пузырно-ректального свища",- отмечается в тематическом исследовании.

Врачи объясняют, что недостатком здесь является развитие нижних мочевых путей и кишечника. У плода они имеют общую полость, которая называется клоакой. По мере развития плода клоака распадается на мочевой пузырь и прямую кишку. Ректовезикальный свищ - это место, где клоака не смогла полностью распасться на мочевой пузырь и прямую кишку.

Врачи предлагают альтернативу, заявляя, что операция по восстановлению гениталий поможет малышу расти полноценно.

Малыши с аганезией полового члена рождаются крайне редко: только один на 10-30 млн мальчиков. Согласно отчету Science Direct, во всем мире зарегистрировано лишь 80 таких случаев.

Как сообщали Українські Новини, ранее в крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку.

Также, в Ровенской области умер младенец спустя несколько часов после прививки.

Больше новостей о: Турция Младенец Малыш с дефектом Агенезия

Архив
Новости
Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн 18:25
Африканские футболисты заявили, что "Олимпик" годами не выплачивал им зарплаты 18:14
Кислин открестился от встречи с Зеленским, но заявил о желании ее провести 18:00
Черновол поцарапала журналиста и отобрала телефон на суде над Пашинским 17:35
Наземное метро на Троещину будет полноценным и сможет выполнять такие же функции, как подземка, – Петрук 17:33
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы 12:23
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok