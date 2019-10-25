Найвищий баскетболіст вдарився головою об стелю і заробив струс мозку

У першому матчі сезону центровий клубу NBA "Бостон Селтікс" баскетболіст Тако Фолл (Tacko Fall) не зміг зіграти через травму голови. Про причини травми спортсмен розповів в спортивному виданні Bleacher Report. Новачок "Селтікс" зі зростом 231 сантиметр відразу ж став найвищим баскетболістом ліги. За всю історію НБА тільки чотири гравця були вище, ніж Тако Фолл. 24-річний спортсмен одразу ж запам'ятався своїми розмірами під час передсезонних матчів. Фолл розповів, що після тренування пішов помити руки на базі "Бостона". Тоді він і вдарився головою об стелю, отримавши струс мозку. Баскетболіст заявив, що незабаром видужає і знову буде грати. Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році колишній генеральний директор Microsoft придбав один з бескетбольних клубів за два мільярди доларів. Нагадаємо, в Україні діє Федерація баскетболу України і син Коломойського грає за баскетбольний клуб "Дніпро". Після одного з матчів, його батька, Ігоря Коломойського, звинуватили у погрозах суддям після програшу команди Грегорі.