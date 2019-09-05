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05 сентября 2019, четверг, 18:11 57
Спорт 2019-09-05T18:12:01+03:00
Українські Новини
Сын Коломойского стал баскетболистом "Днепра"

Сын Коломойского стал баскетболистом "Днепра"

Григорий Коломойский. Фото:facebook.com/bc.dnipro/
Григорий Коломойский. Фото:facebook.com/bc.dnipro/

В июне текущего года стало известно, что сын Игоря Коломойского Григорий стал игроком баскетбольной команды "Днепр". Однако в клубе старались не афишировать информацию о приходе нового игрока со столь известной фамилией.

О том, что Григорий Коломойский официально подписал контракт с БК "Днепр", сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе клуба.

"Григорий Коломойский - игрок "Днепра" ", - сообщили в клубе.

Кроме того, на официальной странице БК "Днепр" в Facebook появились фотографии, где сын олигарха активно учавствует в игре.

Григорий Коломойский. Фото:facebook.com/bc.dniprо/Григорий Коломойский. Фото:facebook.com/bc.dniprо/

Ранее, Михаил Бродский заявлял, что переход Коломойского-младшего в другую команду не мог состояться до тех пор, пока команда "Маккаби Ришон ле-Цион", в которой играл Григорий не окончила выступление в плей-офф чемпионате Израиля, которая состоялась 13 июня против чемпиона сезона - команды "Маккаби Тель-Авив".  

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года в интервью Дмитрию Гордону Игорь Коломойский признался, что его сын решил идти не по стопам отца, а стать спортсменом. Коломойский также рассказал, что его сын Григорий учится в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. Кроме того, олигарх отметил, что у его сына есть паспорт и многие указывают его гражданином Швейцарии. В анкете на странице студенческой команды его город рождения – Женева.

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