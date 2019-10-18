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18 октября 2019, пятница, 22:52 46 Документ
Политика 2019-10-18T22:53:13+03:00
Українські Новини
Коломойского обвиняют в угрозах судьям, после того, как баскетбольная команда его сына проиграла

Коломойского обвиняют в угрозах судьям, после того, как баскетбольная команда его сына проиграла

Баскетбол, Владимир Дубинский, сын Коломойского Грегори, Игорь Коломойский, Михаил Бродский, ФБУ
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

Украинский олигарх Игорь Коломойский после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори, начал присылать сообщения с угрозами в адрес президента Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского, которой проиграла команда "Днепр", и судей.

Об этом говорится в сообщении ФБУ, имеющееся в распоряжении "Страны".

В результате комиссия по правовым отношениям открыла производство из-за нарушений со стороны болельщиков "Днепра" во время игры 14 октября в Днепре.

В самом обращении указано, что во время и после игры начали поступать сообщения (в 15.07 часов) на личный номер (WhatsАрр) президента ФБУ от абонента Игоря Коломойского с угрозами в адрес судей матча и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского, а также высказывания относительно недовольства результатами матча и необходимости наказания судей.

Кроме того сообщается, что угрозы со стороны Игоря Коломойского были высказаны в адрес Владимира Дубинского на его личный номер, а именно требование снятия команды "Прометей" с участия в чемпионате Украины и "угроза разрушить его собственный бизнес".

"То есть, принимая во внимание, что известный публичный деятель и отец игрока БК "Днепр" Грегори Коломойского - Игорь Коломойский является болельщиком команды "Днепр", на матче между командами БК "Днепр" и БК " Прометей" постоянно находился рядом с Валерием Кондратьевым - президентом БК "Днепр" - фактически угрозы были применены против соперника БК "Днепр" и судей на матче, что может квалифицироваться как попытка влияния на официальный результат", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, ФБУ просит предоставить официальную позицию клуба относительно поведения Игоря Коломойского как зрителя и болельщика БК "Днепр" до 22 октября.

Фото: Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, Коломойский сбрил свою пышную бороду и гладко выбритый пришел на баскетбольную игру своего сына Григория.

Ранее стало известно, что Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус", а также, что Зеленский встретился с Коломойским на Банковой, чтобы обсудить бизнес и энергетику.

Больше новостей о: Баскетбол Владимир Дубинский сын Коломойского Грегори Игорь Коломойский Михаил Бродский ФБУ

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