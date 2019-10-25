В зоні проведення ООС на ремонті поліклінік відмили 75 млн грн: розпочато розслідування

Служба безпеки України почала розслідувати привласнення будівельними фірмами близько 75 мільйонів гривень при ремонті медичних закладів у районі проведення Операції об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що організатор угоди проживає в тимчасово окупованому Донецьку.

Дві його фірми протягом 2017-2019 років виграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт у 7 поліклініках на Донбасі. Загальна сума контрактів становила понад 75 илн гривень.

Третину передбачених робіт була виконана лише на "папері", а виділені державою кошти привласнені учасниками угоди. Крім того, виконавці не виплатили податки на суму 12,5 мільйона гривень.

Під час обшуків у Києві в офісах і за місцем проживання керівників фірм поліція виявила банківські картки та документи, що підтверджують злочин.

На сьогодні правоохоронці заарештували рахунки фірм. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру фігурантам справи. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою фірму з "Актив-банку" напередодні його банкрутства. Сама Маркарова назвала своєю бізнес - помилкою купілю банку братів Клюєвих.