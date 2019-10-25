У США через хитрощі оленя загинув мисливець

В США в одному з лісів штату Арканзас виявили тіло потерпілого мисливця. За припущеннями поліцейських, смертоносні удари браконьєрові завдав олень. Про це передає CNN.

Згідно з інформацією відомства, 66-річного мисливця виявив його племінник. Відзначається, що в той момент чоловік був ще живий, і встиг зателефонувати дружині. На його тілі було безліч тілесних ушкоджень від ріг оленя. Чоловіка одразу ж госпіталізували, однак медикам врятувати його не вдалося.

Експерти стверджують, що подібні випадки - давно не рідкість серед світу мисливців. Зокрема, під час полювання браконьєри чекають від 15 до 30 хвилин після вбивства оленя, і тільки переконавшись, що олень справді мертвий, підходять до видобутку. Це аргументовано тим, що олені роблять свого роду махінації, лише прикидаючись мертвими. І коли мисливці наближаються до тварини, ті починають нападати на браконьєра, а після миттєво тікають.

У той же час, у поліції впевнені, що причиною смерті мисливця були отримані травми. Припускають, що він міг померти від проблем зі здоров'ям, не виключають серцевий напад. Однак, для підтвердження цієї гіпотези необхідно розтин, а його судмедексперти заявили, що не будуть робити розтин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США олень "завітав в гості" в перукарню.

Крім того голодний тюлень вистрибнув з води і зайшов у рибну крамницю.