В США олень "заглянул в гости" в парикмахерскую

В интернете набирает обороты видео с камеры наблюдения одной из парикмахерских Нью-Йорка, в которую на большой скорости врезался олень. Видео разместили в Twitter Independent.

В частности, на кадрах видно двух посетителей, один из которых находится в очереди к мастеру, а второй стрижется.

В один момент, в панорамное окно на большой скорости резко забегает олень, и задевает женщину на диване. Через несколько секунд животное выбежало из помещения с выпрямителем для волос на рогах.

Одну из посетительниц госпитализировали с травмами головы и ноги, но сейчас ее состояние стабильное.

"Я просто не могу поверить, что это произошло, особенно у нас, на оживленной дороге. Я сначала подумала, что это была машина. Но когда я обернулась, то увидела оленя, который прыгнул в окно", - поделилась воспоминаниями одна из клиенток.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 2 октября в Телькове (в земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия ), из цирка сбежали две зебры и устроили коллапс на трассе, соединяющем Тессин и Росток.

Кроме того, в немецком городе Дрезден четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились в центре города.