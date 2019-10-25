В Йорданії футболістки посеред гри проявили солідарність, оточивши суперницю, щоб та змогла поправити хіджаб

Інцидент, що трапився в Йорданії в Акабі, викликав оплески по всьому світу. Під час жіночого чемпіонату Федерації футболу Західної Азії, у одного з гравців злетів хіджаб. Інші жінки проявили солідарність, і оточили футболістку, щоб та змогла поправити головний убір. Про це передає Daily Mail.

Зокрема, інцидент стався на матчі між командами "аль Шабаб-Ордон" (Йорданія) та "Арабський ортодоксальний клуб" (Палестина). Гравці команди Йорданії були одягнені в хіджаби, і під час гри одна з гравців палестинської команди зачепила хіджаб суперниці. Інші футболістки зупинили гру, і виявивши солідарність, оточили дівчину, щоб та змогла поправити головний убір.

У цей момент трибуни стадіону вибухнули бурхливими оплесками. Гідний вчинок футболісток викликав овації по всьому світу. Відео поширилося в соціальних мережах, і набирає обертів.

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