В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку

В одном из сельских крематориев Индии местные жители нашли младенца, которому от роду 3 дня. Об этом сообщает The Sun.\r\nМладенца обнаружили случайно рабочие, когда копали могилу ребенка супружеской пары, который родился мертвым.\r\n"Моя жена родила мертвого ребенка...Мы отвезли его в крематорий, где работники копали могилу. Вдруг лопата наткнулась на горшок. Он был в мешке", - рассказал Вайшали Кумар, один из супругов.\r\n"Когда они достали горшок, они обнаружили ребенка, завернутого в ткань. Он был жив и плакал. Я подумал, что моя дочь ожила, но голос на самом деле раздавался из горшка...Мы не могли понять что происходит, и попросили охранника посмотреть на это. Когда горшок открыли, девочка была внутри", - продолжил он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n \r\nРебенку дали имя "Боец",объяснив тем, что младенец чудом выжил.\r\nМедик, который осмотрел ребенка, считает чудом то, что она осталась жива:\r\n"Недоношенным детям часто требуется меньше кислорода, чтобы выжить, она действительно боец".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОтмечается, что пара, которая нашла ребенка, собирается его усыновить.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Киеве бездомный нашел в пакете мертвого новорожденного ребенка.\r\nКроме того, в киевском Парке Славы нашли захоронение ребенка.