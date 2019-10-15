подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 19:10 956
Происшествия 2019-10-15T19:13:54+03:00
Українські Новини
В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку

В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку

В одном из сельских крематориев Индии местные жители нашли младенца, которому от роду 3 дня. Об этом сообщает The Sun.

Младенца обнаружили случайно рабочие, когда копали могилу ребенка супружеской пары, который родился мертвым.

"Моя жена родила мертвого ребенка...Мы отвезли его в крематорий, где работники копали могилу. Вдруг лопата наткнулась на горшок. Он был в мешке", - рассказал Вайшали Кумар, один из супругов.

"Когда они достали горшок, они обнаружили ребенка, завернутого в ткань. Он был жив и плакал. Я подумал, что моя дочь ожила, но голос на самом деле раздавался из горшка...Мы не могли понять что происходит, и попросили охранника посмотреть на это. Когда горшок открыли, девочка была внутри", - продолжил он.

 

Ребенку дали имя "Боец",объяснив тем, что младенец чудом выжил.

Медик, который осмотрел ребенка, считает чудом то, что она осталась жива:

"Недоношенным детям часто требуется меньше кислорода, чтобы выжить, она действительно боец".

Отмечается, что пара, которая нашла ребенка, собирается его усыновить.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве бездомный нашел в пакете мертвого новорожденного ребенка.

Кроме того, в киевском Парке Славы нашли захоронение ребенка.

Больше новостей о: Индия Похороны Младенец Мертвые дети

Архив
Новости
Рейтинг Зеленского падает, а у Бойко и Тимошенко - растет, - опрос КМИС 19:30
Новую дату разведения сил в Минске не согласовали 19:27
В Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского 19:25
За месяц уровень доверия к Бойко вырос с 20% до 24% 19:23
В Индии раскопали живую девочку.Скриншот: Thesun
В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку 19:10
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
больше новостей
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok