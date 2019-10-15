В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку

В одном из сельских крематориев Индии местные жители нашли младенца, которому от роду 3 дня. Об этом сообщает The Sun.

Младенца обнаружили случайно рабочие, когда копали могилу ребенка супружеской пары, который родился мертвым.

"Моя жена родила мертвого ребенка...Мы отвезли его в крематорий, где работники копали могилу. Вдруг лопата наткнулась на горшок. Он был в мешке", - рассказал Вайшали Кумар, один из супругов.

"Когда они достали горшок, они обнаружили ребенка, завернутого в ткань. Он был жив и плакал. Я подумал, что моя дочь ожила, но голос на самом деле раздавался из горшка...Мы не могли понять что происходит, и попросили охранника посмотреть на это. Когда горшок открыли, девочка была внутри", - продолжил он.

Ребенку дали имя "Боец",объяснив тем, что младенец чудом выжил.

Медик, который осмотрел ребенка, считает чудом то, что она осталась жива:

"Недоношенным детям часто требуется меньше кислорода, чтобы выжить, она действительно боец".

Отмечается, что пара, которая нашла ребенка, собирается его усыновить.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве бездомный нашел в пакете мертвого новорожденного ребенка.

Кроме того, в киевском Парке Славы нашли захоронение ребенка.