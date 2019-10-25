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25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців

25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:45 8
Суспільство 2019-10-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
Тумани і невелике похолодання: якою буде погода в останню суботу жовтня

Тумани і невелике похолодання: якою буде погода в останню суботу жовтня

Прогноз погоди, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Листя. Фото: pixabay
Листя. Фото: pixabay

26 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 градусів, у Донецькій області до +8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, бабине літо підходить до свого завершення.

Раніше синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

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