Тумани і невелике похолодання: якою буде погода в останню суботу жовтня

26 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 градусів, у Донецькій області до +8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

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