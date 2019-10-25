Тумани і невелике похолодання: якою буде погода в останню суботу жовтня

26 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, у Донецькій області до +8 градусів, вдень +13...+18 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів. Як повідомляли Українські Новини, бабине літо підходить до свого завершення. Раніше синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.