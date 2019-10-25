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25 октября 2019, пятница, 06:00 594 Карта
Жизнь 2019-10-25T06:00:02+03:00
Українські Новини
Циклоны Vlad и Wilhelm схлестнулись над Европой: синоптик дала прогноз на выходные

Циклоны Vlad и Wilhelm схлестнулись над Европой: синоптик дала прогноз на выходные

Погода, Циклон, Похолодание, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко, Погода на выходные
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Длившееся почти весь октябрь бабье лето подходит к своему завершению. Уже на выходных в Украине похолодает, несмотря на то, что пока еще погодой управляет антициклон Nicola, который надежно защищает нас от будующих над Европой циклонов Vlad и Wilhelm. В то же время, туманы покроют почти все области страны. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы обнялись, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональная полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной", - написала она. 

По словам синоптика, поэтому погода будет сухой и маловетренной. 

В то же время, в пятницу, 25 октября эти антициклоны оттолкнут циклоны соответственно южнее и севернее, ухватятся за руки и снова над конинентальною Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления.

В последний день рабочий недели в большинстве наших областей - без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью + 5 + 11 градусов, завтра днем ​​+14 + 19 градусов, на Западе + 16 + 22 градуса.

Карты: Наталья Диденко/Facebook Карты: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве завтра - также антициклональний характер погоды. Дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня + 15 + 17 градусов.

По словам Диденко, к концу недели погода существенно не изменится.

"Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы", - советует синоптик. 

Напомним, ранее синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

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