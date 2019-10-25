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25 жовтня 2019, пʼятниця, 14:41 7
Силові структури 2019-10-25T15:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР в ОП вилучить документи у справі про призначення Гройсмана

ДБР в ОП вилучить документи у справі про призначення Гройсмана

Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України, ДБР України
Гройсман. Фото: ЛІГА.net
Гройсман. Фото: ЛІГА.net

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл на вилучення документів Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою посадовими особами при призначенні в 2016 році Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України.

Про це сказано в рішення Печерського районного суду від 17 жовтня 2019 року.

"Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав, внесли в квітні 2016 році до Верховної Ради України подання на призначення Прем'єр-міністра України в умовах відсутності коаліції у Верховній Раді України", - повідомив суд.

Повідомляється також, що в суді слідчий вказав, що в цілях розслідування кримінального злочину, виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції "Європейська Україна" за поданням президента про призначення на посаду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також інших службових документів, які складалися в ході "супроводу" зазначених документів (службові записки, довідки).

Мова йде про документи Адміністрації президента, яка тепер називається Офісом президента.

Також, згідно з рішенням, слідчі хочуть вивчити документи, що стосуються призначення на посаду прем'єр-міністра не тільки Гройсмана, а й Арсенія Яценюка. Така потреба продиктована бажанням слідчих порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.

Слідчий суддя Тетяна Ільєва дозволила ДБР вилучити зазначені документи в Офісі президента.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Верховною Радою 9-го скликання.

Гройсман розповів, що планує займатися після відходу з посади прем'єра.

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