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25 жовтня 2019, пʼятниця, 13:10 11
Кабмін 2019-10-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
МВС щоквартально звітуватиме про результати розслідування злочинів проти журналістів

МВС щоквартально звітуватиме про результати розслідування злочинів проти журналістів

Арсен Аваков, Сергій Томіленко, Напади на журналістів, Журналісти
Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) щоквартально звітуватиме про результати розслідування злочинів проти журналістів.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці у соцмережі Facebook з посиланням на відповідні доручення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він дав під час їх зустрічі, в рамках якої обговорювалася підготовка до майбутніх парламентських слухань з безпеки журналістів, які пройдуть 6 листопада.

"Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів. Також МВС уповноважує заступника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та голову Національної поліції Ігоря Клименка координувати зусилля МВС та Нацполіції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності", - повідомив Томіленко.

Аваков заявив, що МВС відкрито до діалогу щодо поліпшення безпеки українських журналістів і перед Національною поліцією стоїть завдання запровадження режиму ефективного оперативного реагування на факти перешкоджання журналістам.

Томіленко додав, що серед переліку справ, НСЖУ передала для ретельного відпрацювання МВС, зокрема, справа підпалу автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському Дніпропетровської області, жорстокого побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові, напад радикалів на агентство "Укрінформ", стрілянина по прес-центру газети "Новий день" у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині та Одещині. Окремо має пройти належне службове розслідування факту побиття фотокора Ігоря Єфімова співробітниками міліції у часи Євромайдану в лютому 2014-го року.

Як повідомляли Українські Новини, Томіленко заявив, що в судах виноситься вирок лише по кожній 2-ій справі про злочини проти журналістів. Також за 2018 рік у суд поліцією передано 26 справ, пов'язаних із злочинами проти журналістів.

Тим часом Князєв працює радником Авакова безкоштовно.

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