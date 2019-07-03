В судах выносится приговор лишь по каждому 2-му делу о преступлениях против журналистов, – Томиленко

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что за 2006-2018 годы при общем количестве в 103 судебных разбирательства, вынесено лишь 49 приговоров в отношении преступлений, совершенных против журналистов и сотрудников средств массовой информации. А это означает, что приговоры вынесены украинскими судами только по каждому второму подобному преступлению.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мужество. Сегодня это определяющая характеристика украинского журналиста. Высокий уровень физической агрессии, системная безнаказанность за атаки на журналистов, последние жестокие нападения в Харькове (оператор Вадим Макарюк попал в реанимацию) и Черкассах (убийство Вадима Комарова) - транслируют большую тревогу среди работников медиа, как в Киеве, так и в регионах", - написал Томиленко.

Сегодня, 3 июля, в Киеве общественная организация "Платформа прав человека" представила результаты системного анализа расследований и судебных приговоров уголовных дел о нарушении профессиональных прав журналистов.

"Общее количество судебных разбирательств за 2006-2018 годы составляет 103 дела, приговоров - лишь 49. Преимущественно суды назначают наказания, не связанные с лишением свободы (самым распространенным наказанием является штраф в размере до 800 гривен или 30 евро). В 9 делах назначено наказание в виде ограничения свободы. Однако подсудимых освободили от наказания и назначили испытательный срок. В 6 таких делах лицам объявлена ​​амнистия", - уточнил председатель НСЖУ.

НСЖУ и "Платформа прав человека" статистически обосновали, что в Украине отсутствует практика назначения ощутимых наказаний за совершение преступлений в отношении журналистов. Данный неутешительный вывод, в свою очередь, подтвердил масштабный аналитический отчет медиаюристов Людмилы Опрышко и Ольги Вдовенко.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году следователями Национальной полиции Украины начаты досудебные расследования в 258 уголовных процессах, связанных с препятствованием законной журналистской деятельности. В 2017 году таких было - 255.

Ранее координатор международной правозащитной организации Human Rights Watch Таня Купер констатировала тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

Также представитель Международной федерации журналистов заявил, что безнаказанность за преступления против журналистов в Украине стала обычным делом.