Князев работает советником Авакова бесплатно

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова бесплатно.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос Українських Новини.

"Князев приказом МВД от 26.09.2019 назначен советником министра внутренних дел (на общественных началах). Также информируем, что советники министра на общественных началах назначаются на 1 год и не находятся с МВД в трудовых отношениях", - говорится в ответе МВД.

Такие советники в своей деятельности руководствуются Конституцией и законами, актами Президента и Кабинета Министров.

К основным задачам и функциям Князева относится информационное, консультативное, экспертно-аналитическое, правовое и иное обеспечение деятельности министра по вопросам формирования и реализации государственной политики в сферах: защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, интересов общества и государства от преступных посягательств; миграции; охраны государственной границы; гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определение стратегических направлений работы МВД, а также реализация других полномочий, определенных законодательством и положением о Министерстве внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков назначил Князева своим советником.

Ранее, 24 сентября, Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.