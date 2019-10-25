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25 октября 2019, пятница, 11:23 328 Документ
Силовые структуры 2019-10-25T11:41:12+03:00
Українські Новини
Князев работает советником Авакова бесплатно

Князев работает советником Авакова бесплатно

МВД, Арсен Аваков, Сергей Князев
Сергей Князев
Сергей Князев

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова бесплатно.

Об этом говорится в ответе МВД на запрос Українських Новини.

"Князев приказом МВД от 26.09.2019 назначен советником министра внутренних дел (на общественных началах). Также информируем, что советники министра на общественных началах назначаются на 1 год и не находятся с МВД в трудовых отношениях", - говорится в ответе МВД.

Такие советники в своей деятельности руководствуются Конституцией и законами, актами Президента и Кабинета Министров.

К основным задачам и функциям Князева относится информационное, консультативное, экспертно-аналитическое, правовое и иное обеспечение деятельности министра по вопросам формирования и реализации государственной политики в сферах: защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, интересов общества и государства от преступных посягательств; миграции; охраны государственной границы; гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определение стратегических направлений работы МВД, а также реализация других полномочий, определенных законодательством и положением о Министерстве внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков назначил Князева своим советником.

Ранее, 24 сентября, Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.

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