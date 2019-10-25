ГПУ нічого не знає про можливість вручення підозри Богдану

Генеральна прокуратура не має інформації про вивчення питання вручення підозри голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"У нас відсутня така інформація", — повідомила прес-служба.

У Генпрокуратурі підкреслили, що не анонсують підозри і процесуальні або слідчі дії у кримінальних провадженнях.

Як повідомляли Українські Новини, глава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про підготовку Генеральною прокуратурою йому підозри, заявивши, що ця інформація - фейк.

Раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри голові Офісу Президента Богдану. Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова. Так, на думку слідства, чинний глава Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень держгарантій корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.