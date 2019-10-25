Справа проти снайпера Майдану: розслідування зупинено

Генеральна прокуратура зупинила розслідування кримінального провадження стосовно снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу "Омега" Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Евромайдана на вул. Інститутській у Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, згідно з ними, в серпні розслідування справи було зупинено.

"16.08.2019 постановою слідчого у кримінальному провадженні, погодженим з прокурором, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Зокрема, в Швейцарську Конфедерацію направлено запит від 12.06.2019 про міжнародну правову допомогу", - сказано в тексті клопотання.

На даний час виконання зазначеного запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Швейцарії триває.

Захист Хмелю спробував оскаржити зупинення розслідування, але 21 жовтня суд відмовив йому у цьому.

Підозрюваний за рішенням суду зобов'язаний перебувати під нічним домашнім арештом до 28 листопада і зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня 2018 року правоохоронці затримали Хмеля, який служив снайпером у спецназі "Омега" під час Евромайдану.

Він був арештований судом і знаходився під вартою до 5 червня.

Хміль підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченко на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк направив на вул. Інститутську групу снайперів "Омега" в допомогу спецроті "Беркут", яка розстрілювала активістів Евромайдана.

Снайпери "Омеги" розмістилися на території клубу Кабінету Міністрів.

В 11:28 20 лютого 2014 року, за даними прокуратури, снайпер Хміль вистрілив із своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника Храпаченко, що знаходився за барикадою, і вбив його.