АРМА за заниженою в 10 разів ціною продало зерно фермерів, - ЗМІ

Фермерське господарство "Дінекс-Агро" добилося визнання недійсними результатів електронних торгів на СЕТАМ, де Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало його зернові та насіння кукурудзи. Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Києва від 10 жовтня 2019 року. Також суд визнав недійсним договору купівлі-продажу, укладений між АРМА та новим власником активу – ТОВ "Мегелан плюс", пишуть "Наші гроші".

"Дінекс-агро" – фермерське господарство Любові та Олександра Пєткових з Ізмаїла. Фермери минулого року здали через свої юрособи "Дінекс-агро", ПП "Дінекс-трейд", ПП "Влахос" пшеницю та кукурудзу на Ізмаїльський елеватор (м. Ізмаїл Одеської області), Білгород-Дністровський елеватор (м. Білгород-Дністровький Одеської області) та Аліягський елеватор (селище Новохолмське Одеської області). Послугами цих елеваторів користувалася низка фермерів Одещини. Всі елеватори входять до групи компаній "Агроінвестгруп". 2019-го СБУ відкрила по "Агроінвестгруп" кримінальне провадження і в його рамках було арештовано на всіх елеваторах "Агроінвестгруп" все збіжжя.

30 травня 2019 року АРМА продала частину арештованого зерна та насіння, яке начебто належало "Агроінвестгруп" на СЕТАМ. Це були ячмінь, пшениця, соняшник та кукурудза. Утім, як стверджують у "Дінекс-агро", пшениця і кукурудза належали ТОВ. Лот продали за 7,4 млн грн. Зі слів керівника "Дінекс-агро" Олександра Пєткова, ця ціна є заниженою в 10 разів.

Покупцем стало ТОВ "Мегелан плюс". Єдиним його засновником і керівником значиться Ростислав Бабич із м. Ромни Сумської області. Згідно ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області та даних сайту "Судова влада", особа з таким ПІБ 2017-го року проходила в кримінальній справі як підозрювана у крадіжці автомобіля, станом на 2018-ий рік була студентом 3-го курсу Роменського ВПУ № 14.

Улітку 2019-го Пєткови через суд отримали дозвіл на вивезення свого майна з Ізмаїльського елеватора і частину вивезли у червні. Але після цього поліція відкрила кілька кримінальних проваджень за статтями "грабіж" і "самоправство". 8 червня співробітники поліції і прокуратури обшукали підприємства Пєткових. Зрештою, суд арештував рахунки фермерів, Олександр Пєтков потрапив у СІЗО на 60 діб.

Зараз фермери через суди намагаються повернути майно. Зі слів Олексанра Пєткова, пшениця і кукурудза, куплена ТОВ "Мегелан-плюс" уже перепродані іншим особам. Тому відшкодовувати збитки фермерам доведеться державі.

Нагадаємо, раніше видання звинуватило відомство Супрун в "розпилюванні" грошей Інституту Раку.

Також НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука