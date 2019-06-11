Госпредприятие МОЗ выбросило из тендера на расширение Института рака строителя "Охматдета" ради "прокладки" со статутным фондом в 500 гривен, основанной только в январе этого года.

Об этом cообщили "Наші гроші" по результатам журналистского расследования.

"Мы основательно изучили ситуацию и нашли данные, достаточные для возбуждения еще одного дела о распиле средств Института рака (так же как мы ранее нашли доказательства распила на ремонте Шулявского моста)", - сказано в материале.

На этот раз речь идет о тендере в 2,46 млрд грн на развитие Института рака. Заказчиком выступает Госпредприятие "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" ("ДБЦ"). И именно оно под носом у МОЗ сначала устроило распил, а затем начало обвинять зеркало за собственное отражение.

Заказчик не хотел, чтобы этот проект со сметой увидели непосвященные люди, даже не стал обнародовать его в тендерной документации. А для того, чтоб пропал интерес у нормальных строителей выставил условие: оплата только через полгода после выполнения работ. Для нормальных строителей предложенный вариант - не вариант, а для "своих" оплату никто полгода придерживать не будет - заплатят сразу.

В это же время фирма "Риола-модуль лтд", известная как строитель "Охматдета", обжаловала в АМКУ дискриминационные требования по этому тендеру. Однако заказчик уже успел быстро изменить часть своих требований, а потому жалоба в "тендерной коллегии" была проиграна.

Заявку "Риола-модуль лтд" отклонили за непредоставление ряда документов, она не стала оспаривать свое поражение. Зато фирма заявила, что заказчик с нарушениями допустил к участию в торгах другую фирму. Рассмотрение жалобы назначено на 19 июня.

В то же время, журналисты нашли признаки сговора в тендерных предложениях двух фирм ООО "Архитектурно-строительная компания" Строймонтаж "(эта фирма с уставным фондом 500 грн основана в января 2019 года) и ООО" Алиас инвест групп ", которые" ДБЦ "решил допустить к торгам, выбросив строителя "Охматдета".

Обе компании подали почти идентичны календарные графики работ.

Мало того, что "конкуренты" планируют делать различные работы в одни и те же дни (посмотрите еще раз - там одинаковая длина всех черточек на графиках), так эти графики еще и содержат одинаковый набор орфографических ошибок в названиях работ.

Обе компании подали страховые гарантии, которые не соответствуют требованиям тендерной документации, ведь не содержат подписи и оттиска печати страховщика.

Оба участника воспользовались услугами одной и той же страховой компании "Смарт Иншуранс", зарегистрированной в селе Дружная Киевской области. Страховщик выдал им справки практически одновременно. При этом, страховая гарантия "Строймонтаж" с исходящим номером 5130 была издана 26 апреля, а справка "Алиас" с более низким номером, 5123, странным образом - 2 мая.

Ни один из допущенных участников тендера не является самостоятельным строителем. Обе компании планируют привлечь субподрядчиков с объемом выполнения работ более 50%.

"Алиас" планирует поручить 60% работ некоему ООО "Ремводпласт Плюс".

В 2017-м "Ремводпласт Плюс" фигурировал в уголовном производстве Киевской местной прокуратуры как пользователь услуг конвертационного центра для уклонения от уплаты налогов.

"Строймонтаж" обещает привлечь на 75% субподрядных работ ООО "Хозхимсервис", которое принадлежит дончанам Алле Евгеньевне и Давиду Олегович Кизименко, руководит фирмой Марк Олегович Кизименко. Отец последних двух Олег Александрович Кизименко когда возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА, а с 2012 года был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы.

Субподрядчики "Алиас" и "Строймонтаж" должны были принять на себя дословно аналогичные работы. А разница между 60% субподрядных работ у одного и 75% другого объясняется тем, что "Хозхимсервис" обязывался выполнить вместо генподрядчика еще и "Другие работы определены проектно-сметной документацией".

Заметим, что заказчик сознательно позволил участие "прокладок" в тендере. Поскольку заложил норму, любые требования к строительному опыту участников могут удовлетворить именно субподрядчики. Поэтому "Строймонтаж" удалось пройти пре-квалификацию на тендере цене 2,5 миллиарда, даже не имея на руках лицензии на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры. По состоянию на 2 июня этого года статус заявки на ее получение с марта текущего года - "получение".

"Фактически такие тендерные документации означают только одно - заказчик готов иметь дело не с строителем, а фирмой-прокладкой, которая отдаст работы на выполнение реальной фирме, а сама - только собирать сливки от стоимости договора", - утверждают журналисты.

Напомним, на расширение и реконструкцию Института рака потратят 2,5 млрд гривен.