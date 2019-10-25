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25 жовтня 2019, пʼятниця, 11:23 18 Документ
Силові структури 2019-10-25T11:40:33+03:00
Українські Новини
Князєв працює радником Авакова безкоштовно

Князєв працює радником Авакова безкоштовно

Арсен Аваков, МВС України, сергій князєв
Сергій Князєв
Сергій Князєв

Колишній голова Національної поліції Сергій Князєв працює радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова безкоштовно.

Про це йдеться у відповіді МВС на запит Українських Новини.

"Князєв наказом МВС від 26.09.2019 призначений радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах). Також інформуємо, що радники міністра на громадських засадах призначаються на 1 рік та не перебувають з МВС у трудових відносинах", - йдеться у відповіді МВС.

Такі радники у своїй діяльності керуються Конституцією і законами, актами Президента і Кабінету Міністрів.

До основних завдань і функцій Князєва відноситься інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності міністра з питань формування та реалізації державної політики у сферах: захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань; міграції; охорони державного кордону; цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, визначення стратегічних напрямів роботи МВС, а також реалізація інших повноважень, визначених законодавством та положенням про Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков призначив Князєва своїм радником.

Раніше, 24 вересня, Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції.

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