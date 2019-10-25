Князєв працює радником Авакова безкоштовно

Колишній голова Національної поліції Сергій Князєв працює радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова безкоштовно.

Про це йдеться у відповіді МВС на запит Українських Новини.

"Князєв наказом МВС від 26.09.2019 призначений радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах). Також інформуємо, що радники міністра на громадських засадах призначаються на 1 рік та не перебувають з МВС у трудових відносинах", - йдеться у відповіді МВС.

Такі радники у своїй діяльності керуються Конституцією і законами, актами Президента і Кабінету Міністрів.

До основних завдань і функцій Князєва відноситься інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності міністра з питань формування та реалізації державної політики у сферах: захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань; міграції; охорони державного кордону; цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, визначення стратегічних напрямів роботи МВС, а також реалізація інших повноважень, визначених законодавством та положенням про Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков призначив Князєва своїм радником.

Раніше, 24 вересня, Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції.