Долар перед вихідними знову підскочив: скільки коштує валюта у київських обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 жовтня на 9,14 коп. до 25,2173 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,80 коп. до 24,8480 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 3,10 коп. до 27,4990 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,28 коп. до 28,0377 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,8480 25,2173 27,4990 28,0377 3,50 4,00 Максимальний 25,0000 25,4000 27,7000 28,2500 3,83 5,00 Мінімальний 24,4000 25,0900 27,0000 27,8000 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25-27 жовтня, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD.

Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі прогноз росту валового внутрішнього продукту з 3% до 3,5% в 2019 році і зберіг прогноз інфляції на рівні 6,3%.