підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
25 жовтня 2019, пʼятниця, 10:51 19
Судова влада 2019-10-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Насалик готовий пройти поліграф, - захист

Насалик готовий пройти поліграф, - захист

НАБУ, Ігор Насалик, поліграф, Декларування недостовірної інформації
Ігор Насалик. Фото: focus.ua
Ігор Насалик. Фото: focus.ua

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, якому суд призначив психологічну експертизу, готовий пройти перевірку на поліграфі (детекторі брехні), щоб довести безпідставність його звинувачення в декларуванні недостовірної інформації.

Про це Українським Новинам повідомив його захист.

"Звинувачення НАБУ щодо Насалика ґрунтується на неправдивих свідченнях Петра Димінського, який ховається в Греції за підозрою у скоєнні смертельного ДТП. Димінський стверджує про надання Насалику позики в 2014 році. Насалик заперечує факт підписання будь-яких договорів і отримання коштів. Більш того, останній, як тільки дізнався про шахрайські дії Димінського, звернувся в суд і поліцію. З приводу цього зараз ведеться розслідування", - повідомив адвокат Насалика Денис Бугай.

Захист стверджує, що факти, про які вказує Димінський, настільки не відповідають дійсності, що Насалик готовий до перевірки на поліграфі.

"Детектив НАБУ, розуміючи ризики "розвалу" справи, відмовив захисту в проведенні поліграфа. У зв'язку з цим, ми були змушені звернутися до суду з проханням призначити проведення дослідження з використанням поліграфа", - зазначив захисник.

Крім того, він повідомив, що Насалик запропонував пройти перевірку на поліграфі всіх свідків звинувачення, проте детектив відмовив йому в цьому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб Медяник і підозрювані у хабарництві депутати пройшли поліграф. Також "Слуга народу" хоче перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

Більше новин про: НАБУ Ігор Насалик поліграф Декларування недостовірної інформації

Архів
Новини
Рубль наприкінці робочого тижня "завмер" в обмінниках Києва 12:40
АРМА за заниженою в 10 разів ціною продав зерно фермерів, - ЗМІ 12:39
Сумську податкову може очолити людина, підозрювана у корупції 12:22
"Фармак" активно впроваджує заходи для мінімізації впливу на навколишнє середовище 12:17
За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело 12:15
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok