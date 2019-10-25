Насалик готовий пройти поліграф, - захист

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, якому суд призначив психологічну експертизу, готовий пройти перевірку на поліграфі (детекторі брехні), щоб довести безпідставність його звинувачення в декларуванні недостовірної інформації.

Про це Українським Новинам повідомив його захист.

"Звинувачення НАБУ щодо Насалика ґрунтується на неправдивих свідченнях Петра Димінського, який ховається в Греції за підозрою у скоєнні смертельного ДТП. Димінський стверджує про надання Насалику позики в 2014 році. Насалик заперечує факт підписання будь-яких договорів і отримання коштів. Більш того, останній, як тільки дізнався про шахрайські дії Димінського, звернувся в суд і поліцію. З приводу цього зараз ведеться розслідування", - повідомив адвокат Насалика Денис Бугай.

Захист стверджує, що факти, про які вказує Димінський, настільки не відповідають дійсності, що Насалик готовий до перевірки на поліграфі.

"Детектив НАБУ, розуміючи ризики "розвалу" справи, відмовив захисту в проведенні поліграфа. У зв'язку з цим, ми були змушені звернутися до суду з проханням призначити проведення дослідження з використанням поліграфа", - зазначив захисник.

Крім того, він повідомив, що Насалик запропонував пройти перевірку на поліграфі всіх свідків звинувачення, проте детектив відмовив йому в цьому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб Медяник і підозрювані у хабарництві депутати пройшли поліграф. Також "Слуга народу" хоче перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.