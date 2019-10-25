"Ощадбанк" виграв у РФ суд на $ 1,3 млрд збитків за анексію Криму

Паризький Апеляційний суд відхилив заяву РФ про припинення примусового виконання рішення у справі Державного Ощадного банку.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"22 жовтня 2019 Паризьким Апеляційним судом було прийнято рішення на користь Ощадбанку, яким відхилено спробу Російської Федерації припинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 на користь Ощадбанку. Згідно із зазначеним рішенням арбітражу, було визнано, що Російська Федерація несе відповідальність за збитки, завдані в результаті окупації Автономної Республіки Крим", - йдеться в ньому.

Суд оголосив своє рішення за результатами засідання 8 жовтня 2019. Основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може завдати їй шкоди. Російська Федерація в своїй заяві просила Паризький Апеляційний суд припинити примусове виконання рішення арбітражу, щоб захиститися від будь-яких спроб його примусового виконання за кордоном.

Тим самим, фактично Росія визнала, що не має наміру виконувати це рішення. Апеляційним судом зазначено, що ризик того, що права Російської Федерації будуть поставлені під загрозу внаслідок спроби примусового виконання судових рішень щодо тих її активів, які користуються імунітетом від примусового виконання, про який у своїй заяві зазначала Російська Федерація, не є достатньою підставою для зупинення примусового виконання.

Питання примусового виконання, в тому числі за рахунок активів, які могли б користуватися імунітетом, є справою виключно місцевих судів в кожній окремій юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення компенсації з Росії на суму 1,3 млрд доларів. Раніше Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації 1,3 млрд доларів компенсації збитків за анексії Криму. Тим часом, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати справу України проти Росії щодо анексії Криму. Слухання почалися в середу, 11 вересня, у Великій палаті європейського суду.