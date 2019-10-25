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25 жовтня 2019, пʼятниця, 09:19 9
Силові структури 2019-10-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики стріляли з БМП, гранатометів і кулеметів: на Донбасі поранили воїна ЗСУ

Бойовики стріляли з БМП, гранатометів і кулеметів: на Донбасі поранили воїна ЗСУ

Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

Бойовики 25 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 24 жовтня, один український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів біля Мар'їнки, Талаківки, Богданівки, Верхньоторецька, Славного, Авдіївки та Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 обстрілів: 5 разів біля Золотого-4 (за межами дільниці розведення), а також противники стріляли поблизу Зайцевого, Луганського, Троїцького і Кримського.

За минулу добу в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, загинув Нацгрвардієць.

22 жовтня, в результаті бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.

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