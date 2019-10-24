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24 жовтня 2019, четвер, 23:43 10
Медицина 2019-10-25T00:15:01+03:00
Українські Новини
Сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає, - ЗМІ

Сироватки від дифтерії в Україні вже не вистачає, - ЗМІ

епідемія, Вакцинація, Щеплення, Дифтерія, захворюваність
Дифтерія. Фото: pixabay.com
Дифтерія. Фото: pixabay.com

У Києві вперше за останні кілька років зафіксували випадок захворюваності на дифтерію. Хворобу підтвердили у 9-річного учня одного з ліцеїв столиці. При цьому всіх дітей, які контактували з хворим, медики взяли під контроль.

Про це повідомив екс-керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України та голова громадської організації Інститут громадського здоров'я Святослав Протас, пише "Страна".

"Причому лікарі одразу не дали сигнал, у дитини було близько 500 контактів", - сказав Протас.

Радник міністра охорони здоров'я і екс-головний інфекціоніст України Ольга Голубовська підтвердила інформацію про перший випадок дифтерії.

Зазначається, що батьки деяких дітей повідомили лікарям, що не робили щеплень від дифтерії. При цьому в медичних картах учнів є довідки про вакцинацію. Тобто потрібні довідки про щеплення просто купували.

Протас прогнозує, що в Києві може початися епідемія дифтерії. Причому, вона ризикує виявитися набагато складнішою, ніж епідемія кору, яка лише нещодавно пішла на спад.

"У дифтерії летальність - 90%", - пояснив Протас.

Ситуацію погіршує той факт, що в Україні не вистачає сироватки проти дифтерії.

"Всього на країну - 200 доз. Тоді як на один випадок потрібно від 3 до 10 доз. Під час спалаху захворювання в 90-х роках використовували кілька тисяч доз. На Закарпатті, де теж є випадки захворювання, сироватки вже не вистачає, вони шукають препарат в інших регіонах", - сказав Протас.

За даними МОЗ, за 10 місяців 2019 році в Україні зареєстровано 2 випадки захворювання на дифтерію. Станом на 1 жовтня 2019 в Україні понад 190 флаконів сироватки від дифтерії, надані як гуманітарна допомога ВООЗ і розподілені у всі області.

Станом на 1 вересня 2019 в Україні було 1,79 млн доз вакцини АКДП, 178 тис. доз АДС і 5,4 млн доз АДС-М.

Захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень можна тільки за допомогою вакцинації для дітей та ревакцинації для дорослих (кожні 10 років).

Наголошується, що під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 до 1998-го року, викликаного низьким охопленням вакцинацією дітей і відсутністю ревакцинації дорослих, дифтерію захворіло близько 20 000 осіб 696 з них померли.

Вакцинація від дифтерії призначена не тільки дітям, але і дорослим.

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безкоштовно цільноклітинним вакциною проти кашлюку, дифтерії і правця АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також є безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДС і вакцина для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену АДС-М, яку застосовують для дорослих.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті раніше також підтвердили спалах дифтерії. Раніше Міністерство охорони здоров'я оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

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