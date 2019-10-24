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  • Богдан звинуватив Порошенка, Цеголка і Курченка у розповсюдженні про нього фейків
24 жовтня 2019, четвер, 23:07 12
Політика 2019-10-25T01:00:02+03:00
Українські Новини
Богдан звинуватив Порошенка, Цеголка і Курченка у розповсюдженні про нього фейків

Богдан звинуватив Порошенка, Цеголка і Курченка у розповсюдженні про нього фейків

ГПУ, Святослав Цеголко, підозра, Сергій Курченко, Петро Порошенко, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Голова Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про підготовку Генеральною прокуратурою йому підозри, заявивши, що ця інформація - фейк.

Про це Богдан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він підозрює в її поширенні колишнього Президента Петра Порошенка, його прес-секретаря Святослава Цеголка і бізнесмена Сергія Курченка.

"Святик, я знаю це ти. Готуйся", - написав Богдан.

Водночас у Генеральній прокуратурі виданню "Інтерфакс-Україна" заявили, що не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру Богдану.

"У нас відсутня така інформація. Крім того, як ми вказували раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії у кримінальних провадженнях", - повідомили в ГПУ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри чолі Офісу Президента Богдану.

Тим часом Богдан та його заступники тепер зобов'язані подавати декларації.

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