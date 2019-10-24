Богдан звинуватив Порошенка, Цеголка і Курченка у розповсюдженні про нього фейків

Голова Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про підготовку Генеральною прокуратурою йому підозри, заявивши, що ця інформація - фейк. Про це Богдан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він підозрює в її поширенні колишнього Президента Петра Порошенка, його прес-секретаря Святослава Цеголка і бізнесмена Сергія Курченка. "Святик, я знаю це ти. Готуйся", - написав Богдан. Водночас у Генеральній прокуратурі виданню "Інтерфакс-Україна" заявили, що не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру Богдану. "У нас відсутня така інформація. Крім того, як ми вказували раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії у кримінальних провадженнях", - повідомили в ГПУ. Як повідомляли Українські Новини, раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри чолі Офісу Президента Богдану. Тим часом Богдан та його заступники тепер зобов'язані подавати декларації.