Міністр фінансів Маркарова причетна до виведення елітної нерухомості зі збанкрутілого банку, – ЗМІ

Міністр фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою ж фірму з "Актив-банку" напередодні його банкрутства.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Повідомляється, що у 2013 році Маркарова зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила "Актив-банк" у братів-"регіоналів" Андрія та Сергія Клюєвих. У 2014 році Національний банк визнав "Актив-банк" неплатоспроможним.

"Від того, скільки банк отримує за продаж своїх активів, залежить чи вистачить цих коштів, щоб розрахуватися з кредиторами, в тому числі з вкладниками, які тримали у фінустановах свої заощадження. Утім, нині активів залишилося небагато – адже частина найцінніших з них була виведена з банку напередодні його банкрутства", – йдеться у розслідуванні.

Незадовго до банкрутства "Актив-банку" родина Маркарової встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем стала фірма "Синонім", співзасновником якої – як встановили "Схеми" – була безпосередньо Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу виявилася вдвічі нижчою її заставної вартості, йдеться в журналістському розслідуванні. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного "Укрексімбанку", який в результаті переходу права власності від "Актив-банку" до фірми "Синонім", втратив заставу.

Ще "Укрексімбанк" оцінював заставну вартість цієї нерухомості – у майже 130 мільйонів гривень. Водночас, вже перед продажем "Синоніму", нову оцінку вартості проводила фірма "Істерн консалтинг груп", якою Маркарова керувала раніше. І вона оцінила елітний будинок в два рази дешевше.

Утім, зрештою, фірма "Синонім" сплатила за нього лише 16 мільйонів гривень – зазначають журналісти.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Схемам" підтвердила, що історія питання продажу елітної нерухомості їй добре відома. "Ця будівля була продана банком. Я не можу коментувати те, що було вже після мене, але ще при мені точно проводилися перемовини. Менеджмент шукав покупця на цю будівлю", – розповіла вона.

Водночас очільниця Мінфіну переконує, що на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів "Актив-банку", так і з засновників "Синоніму" – компанії-покупця цього майна. Хоча офіційні документи свідчать про зворотнє, йдеться у розслідуванні. Зокрема, відповідно до витягу з Єдиного держреєстру юросіб, Маркарова була кінцевим бенефіціаром "Актив-банку", коли ухвалювалося рішення про продаж нерухомості, а також була співзасновницею "Синоніму" на дату укладення угоди купівлі-продажу елітного будинку.

У той же час Маркарова спростовує факт придбання будівлі в історичній частині центру Києва у декілька разів дешевше від заставної вартості нерухомості.

Нині державний "Укрексімбанк" через суди намагається повернути собі втрачене право на елітну нерухомість. Будівля на Подолі раніше була центральним офісом "Актив-банку", тепер її здають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарової – "Акордбанк" Данила Волинця, іншу – юристи та музей-архів преси.

Оксана Маркарова – одна з двох міністрів, які зберегли посаду, і перейшли з команди Петра Порошенка до Володимира Зеленського. В Міністерстві фінансів вона з березня 2015 року. Встигла попрацювати як в уряді Арсенія Яценюка, так і Володимира Гройсмана, і нині – за прем’єра Олексія Гончарука.

До цього Маркарова працювала в бізнесі: очолювала інвестиційну групу ІТТ, проходила практику в Світовому банку в США, а також має досвід роботи в Американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.

Як повідомляли Українські Новини, за перший місяць роботи Маркаровій вже доплатили за інтенсивну працю.

Тим часом, Держбюро розслідувань допитало міністра фінансів Оксану Маркарову у справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів.