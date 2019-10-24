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24 жовтня 2019, четвер, 20:25 5
Силові структури 2019-10-24T20:37:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі обстріли не вщухають: поранений військовий ЗСУ

На Донбасі обстріли не вщухають: поранений військовий ЗСУ

ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, Поранення

Бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 24 жовтня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Талаківки, Верхньоторецького, Славного та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС поблизу Золотого-4, Луганського, Зайцевого, Троїцького.

Протягом поточної доби внаслідок обстрілу поранення отримав один військовослужбовець збройних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції сил ООС 23 жовтня, під час виконання бойового завдання загинув старшина Дмитро Антиков.

22 жовтня, внаслідок бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.

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