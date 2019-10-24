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24 жовтня 2019, четвер, 19:21 7
Америка 2019-10-24T21:00:03+03:00
Українські Новини
На марафоні в США бігуна під псевдонімом "Ісус врятує" від серцевого нападу врятував Ісус

На марафоні в США бігуна під псевдонімом "Ісус врятує" від серцевого нападу врятував Ісус

США, Спорт, Марафон, Бігун
Бігун.Фото:pixabay
Бігун.Фото:pixabay

У США в місті Міннеаполіс пройшов марафон Twin Cities Marathon, в ході якого учасника із псевдонімом "Ісус врятує" від серцевого нападу врятував медбрат з ім'ям Ісус. Про це повідомляє TwinCities.

Інцидент стався 6 жовтня, коли під час забігу у спортсмена Тайлера Муна стався серцевий напад. Марафонець впав і вдарився об асфальт головою, у нього зупинилося серце.

Тайлер зазначив, що в цьому році не готувався до марафону, проте був упевнений, що зможе пробігти 10 миль. Але під час забігу у нього почалася тахікардія, а також стався серцевий напад і його серце перестало битися.

Бігунові пощастило, адже саме у тому забігу брав участь 43-річний медбрат Ісус (Хесус) Буено. Він і ще кілька медиків почали робити масаж серця і штучне дихання. За словами Ісуса, намацати пульс у Тайлера було практично неможливо, оскільки його власний пульс сильно бився після гонки.

Процедура тривала близько 15 хвилин, поки не приїхали лікарі і не госпіталізували Муна.

Після того, як спортсмен прийшов в себе і дізнався подробиці свого зцілення, він заявив про те, що сам Бог послав Ісуса (Хесуса) йому на допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше після втрати доньки, батьки виявили в крематорії Індії живу триденну дівчинку.

Також в липні на Азовському морі сталася НП, в ході якого 1000 людей дивом врятувалися від смерті.

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