На Азовском море произошло ЧП, а в Одессе охранник ночного клуба убил посетителя

Страшное ЧП на Азовском море: чудом спаслись тысячи жизней. Об сообщает "Наше місто". На одном из популярных курортов Азовского моря в районе Тубала (село Игоревка) случился масштабный обвал грунта на пляж. Сообщает "НМ" со ссылкой на соцсети. К счастью, пострадавших нет, потому что обвал случился рано утром. Иначе могли пострадать тысячи отдыхающих. "Посмотрите, что происходит. Огромные куски отваливаются, падают, а внизу, пляжная зона. Азовское море, Тубал, Приазовский район, Игоревка", — написала Светлана Резникова.

Добродушная собака устроила переполох в харьковском метро. Об этом сообщает "Фраза". В харьковском метро на станции "Армейская" случилось курьезное ЧП. Как выяснили журналисты "Фразы", сюда забрела собака, которая решила устроиться отдыхать прямо на рельсах. Из-за этого работа подземки была на некоторое время заблокирована, так как поезд просто не мог проехать, чтобы не задавить ее. При этом животное спокойно разгуливало по рельсам перед составом. В итоге, собака удалилась в туннель, а движение продолжилось.

Охранник ночного клуба убил мужчину, который вмешался в его конфликт с другим посетителем. Об этом сообщают "Новости N". 36-летний одессит вмешался в ссору между другом и охранником ночного клуба, от которого получил удар по голове. В результате тяжелой травмы неравнодушный одессит скончался, а охранник заведения задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приморского отдела полиции в Одессе. Как отмечено в полицейской сводке, после сильного удара по голове потерпевший мужчина упал и потерял сознание. Его госпитализировали в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти. "36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", - уточнили в полиции. Сотрудники Приморского отдела полиции задержали 24-летнего охранника клуба, подозреваемого в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений. Он задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Происшествие квалифицируется по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи проводят необходимые процессуальные действия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Мелитополе мошенник обманывал людей, продавая несуществующий товар. Об этом сообщает "Миг". Житель Мелитополя решил заработать преступным способом, для чего зерегистрировался на интернет-площадках ОЛХ и Ukrbord, где продавал несуществующий товар. В январе 2017 года, уточняет РИА-Мелитополь, он разместил объявление о продаже евроцентов, стоимостью 450 грн, и быстро нашел покупателя. Получив полную предоплату на банковскую карту своей матери, мошенник перестал выходить на связь и удалил объявление. Через месяц он еще раз продал несуществуюшие монеты по той же схеме другому покупателю. Затем, в марте, молодой человек выставил на продажу IPhone 6S за 6 тысяч гривен. Получив в качестве предоплаты 3 тыс., мошенник удалил объявление и сменил номер телефона. До прихода к нему домой сотрудников полиции, в августе 2017-го, он успел дважды продать за 2400 стартовый пистолет. На парня было заведено уголовное дело, расследованию которого он всячески содействовал. К моменту суда, который состоялся 4 июля, он успел компенсировать всем потерпевшим материальный ущерб. Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, а также отсутствие у него в прошлом проблем с законом, суд решил дать молодому человеку шанс и оставил его на свободе. За совершенные мошеннические действия ему был назначен штраф 1700 грн.

В центре Сум стреляли. Об этом сообщает "Ваш шанс". Происшествие произошло сегодня, 10 июля в пер. Терезова. Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13.35 от работников скорой помощи. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова. По предварительным данным, стреляли в людей, якобы есть двое раненых. По словам сотрудника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецких, травмированы отец с 15-летней дочкой. Предварительно, у них стреляла из пистолета женщина. Произошло это в офисных помещениях второго этажа здания. Пострадавших госпитализировали в больницу..

На Ровенщине горела свалка. Об этом сообщает "Ого". Дубенские спасатели совместно с коммунальной службой ликвидировали пожар на местной мусорной свалке. К месту происшествия были немедленно направлены дежурные отделения спасателей 5-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место вызова пожарные установили, что на площади 0,5 га произошло возгорание мусора на местном свалке.

Общая площадь свалку 10 га. На ликвидацию было подано огнетушащих средств. К ликвидации пожара были привлечены две единицы спецтехники ДСНС и девять человек личного состава спасателей, а также четыре автоцистерны и два автогрейдера и один экскаватор КП "ДУБНОВОДОКАНАЛ". Причина пожара становлюеться.

В Виннице айтишники учили искусственный интеллект распознавать иностранные автономера. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". Участники хакатонов внесли свой значительный вклад в мир бесплатного программного обеспечения с открытым кодом и создали высокоточную систему распознавания грузинских номеров. Большое количество программ и приложений наших смартфонов каждый день используют машинное обучение для фильтрации спама вашей почты, подбора свежих постов фейсбуке и инстаграме, прогнозирования погоды, автопилот в автомобиле, поиск новых препаратов в медицине ... Люди, которые все это программируют и исследуют называются дата-сайентист (от английского Data Science). В последнее время многие компании для того, чтобы оставаться конкурентными на рынке, активно внедряют машинное обучение. В Виннице тоже постепенно начинает формироваться сообщество специалистов по искусственному интеллекту. Компания AUTO.RIA и Винницкая IT-академия являются активными участниками этого процесса - недавно состоялся четырехдневный Data Science-хакатон. Распознавание на фото и видео номеров автомобилей - непростая задача. Специалисты AUTO.RIA разработали алгоритм, который с очень большой точностью (примерно 97%) справляется с этой задачей для украинских и европейских номеров. Участникам предложили создать аналогичную систему для Грузии. Все свои наработки AUTO.RIA выложит в открытый доступ, чтобы другие специалисты могли тоже воспользоваться результатами этих разработок. Поэтому участникам нужно было адаптировать эти алгоритмы для Грузии. Полностью справиться с задачей удалось лишь двум командам. Главным призом стало обучение участников этих команд на онлайн платформе Cousera по направлению "Машинное обучение", которую полностью оплатит компания AUTO.RIA.com, и другие ценные призы. Итак поздравляем победителей, ими стали Бережок Роман, Химич Владимир и Гладиголов Сергей. Бесспорно, на этих ребят ждет стремительная карьера и интересные проекты, которые вскоре будут менять мир вокруг нас. А сейчас, совместными усилиями, именно в Виннице участники хакатонов внесли свой значительный вклад в мир бесплатного ПО с открытым кодом и создали высокоточную систему распознавания грузинских номеров, бесплатных аналогов которой в хакатонов на рынке не существовало.

В Березанском лимане браконьер наловил рыбы и креветок почти на 29 тысяч гривен. Об этом сообщают "Николаевские новости". Инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля в акватории Березанского лимана около села Новоселовка Березанского района обнаружили браконьера. Этот мужчина двумя креветочными сетями незаконно наловил рыбный молодняк: 260 атерин, 25 речных камбал, два пузанка, четыре кефали, 94 бычка. Также в его сетях оказались 688 креветок. Общий вес улова - 5,5 килограмма. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 28903 гривны.

На гражданина составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Рабы, кревестки и сети изъяты до решения суда. Николаевский рыбоохранный патруль напоминает, что компенсация за одного незаконно выловленного бычка составляет 34 гривны, одну атерину (песчанку) - 3,4 гривны, речную камбалу (глоссу) - 850 гривен, одного пузанка - 170 гривен, одну кефаль - 595 гривен и креветку - 1,19 гривны.

Неудачно облокотился: на остановке упал и умер мужчина. Об этом сообщает "Днепр Час". В Покровском районе Кривого Рога произошел несчастный случай. По предварительной информации, мужчина опёрся на маршрутку, когда та уезжала с остановки. Авария произошла возле остановки ДК "Центральный" в районе 44 квартала. По словам свидетелей, мужчина пытался остановить маршрутку. Он облокотился на транспорт, когда тот уезжал от остановки. Горожанин упал и ударился головой. Медики констатировали смерть. На вид покойному 30-35 лет. Его личность пока не установили. Очевидцы утверждают, что горожанин шатался и от него чувствовался запах алкоголя. На месте работали медики и правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, полиция изъяла 11 гранат в парке в центре Львова.

Кроме того, полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании украинско-польской границы во Львовской области