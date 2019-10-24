Депутати Рівненської міської ради порекомендували заборонити в Рівному святкування Хелловіна через пропаганду нечисті і негативного впливу на духовно-моральний стан суспільства, а в першу чергу - на дітей і молодь. За ухвалення рішення проголосували 26 депутатів, утрималися двоє, повідомляє

Спочатку до міськради з вимогою скасування свята звернулися представники церковних інституцій Рівного, які порахували свято пропагандою суїциду і насильства, запропонувавши активніше відзначати свята української культури. Однак не навели приклади, які саме. Також віруючі вимагали заборонити рекламу Хелловіна і залучити до відповідальності тих, хто її ширив. В першу чергу, заради збереження "суспільної моралі", церковники вимагали не відзначати свято в освітніх закладах.

"Заборонити пропаганду Хелловіна в місті Рівне, в тому числі зовнішню рекламу та відзначення будь-яких заходів у закладах освіти і культури комунальної власності. Контроль за виконанням цього рішення доручити секретарю міської ради Паладійчуку Сергію, УЖКГ та управлінню архітектури - контроль за рекламою", - йдеться в проекті рішення.

При цьому Паладійчук, почувши своє прізвище, категорично відмовився від призначення, заявивши, що він не зможе проконтролювати це рішення. Також депутат Галина Кульчинська наголосила, що найбільше її обурила саме реклама заходів "по всьому місту", пов'язаних з Хеллоуїном.

У результаті мер запропонував створити редакційну комісію, щоб узгодити текст звернення. Питання розглянули передостаннім на засіданні і прийняли рішення, де до слова "заборонити" додали "рекомендувати", оскільки прямої заборони прийняти не можуть. "За" проголосувало 26, не голосували двоє депутатів. Рішення найближчим часом направлять суб'єктам господарювання, до яких є претензії.

Раніше Українські Новини писали, як гарбуз допомагає боротися з ожирінням, раком і безперспективними чоловіками. У 2017 році до Хелловіну Білий дім перетворили в примарний особняк.