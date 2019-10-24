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24 октября 2019, четверг, 06:25 792
Жизнь 2019-10-24T06:25:02+03:00
Українські Новини
Как тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами

Как тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами

Интер, Тыква, Хеллоуин, рецепты, Обряды
Тыква. Фото: pixabay
Тыква. Фото: pixabay

Тыква - уникальный овощ со множеством полезных свойств. Это не только диетический продукт, который помогает бороться с ожирением, но и популярный элемент народных обрядов. Об этом сообщает "Интер".

О пользе тыквы и о количестве веществ в ней врачи говорят уже давно.

"Тыкву справедливо считают королевой осеннего меню не только из-за ее отличных вкусовых качеств. В зависимости от сорта в тыкве содержатся соли меди, железа и фосфора, витамины группы B, C, E, D и редкий витамин T, который ускоряет обменные процессы и препятствует ожирению. Особенно богата тыква провитамином А – бета-каротином. Это соединение защищает организм от вредного воздействия окружающей среды, а клетки – от ракового перерождения", - сообщает диетолог Катерина Кондратюк.

Но выбрать правильный сорт тыквы не так уж и просто. Аграрий Александр Кищенко советует выбирать сорт "Мускат" так как он самый вкусный и сладкий. Не стоит покупать нарезную тыкву на базарах, так как она может быть рассадником для микроорганизмов.

"Тыква должна быть плотной, мясистой, тяжелой и упругой, без трещин и вмятин. У спелой тыквы сухая кожура, а мякоть – ярко-оранжевого цвета. Чем ярче мякоть у плода, тем больше в ней витамина А. Хвостик у тыквы должен быть не срезан, у спелого плода он отваливается сам", - говорит специалист.

Хранить тыкву тоже нужно правильно. Оптимальная температура хранения тыквы зимой– от +5 до +10 ̊C при влажности воздуха не более 70-75%. Температура хранения тыквы не должна опускаться ниже 2 ̊C, это негативно сказывается на вкусовых качествах плодовВ холодильнике очищенная от семечек мякоть может храниться около недели.

С помощью тыквы можно бороться с лишним весом: она на 90% состоит из воды и содержит всего 22 ккал на 100 г продукта. Но самое главное – тыква замедляет процесс старения в нашем организме.

Тыква – не только главный символ популярного сегодня праздника Хеллоуина, но и неотъемлемый атрибут украинских свадебных обрядов.

"С помощью тыквы в Украине испокон веков отказывали нелюбимым женихам", – рассказываетнародный артист Украины Виктор Сарайкин.

Считается, что когда к девушке сватался парень, который ей не нравился, она преподносила ему тыкву. Таким не почетным подарком молодого человека ставили на место. А если девушка еще и привязывала ленточку к тыкве, то это означало, что во второй раз в этот дом парню приходить нельзя.

Как сообщали Українські Новини, в США смогли вырастить тыкву весом с автомобиль. Ранее британец использовал гигантскую тыкву вместо плота чтобы сплавиться по реке. 

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