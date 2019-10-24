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24 жовтня 2019, четвер, 18:32 8
Економіка 2019-10-24T18:44:10+03:00
Українські Новини
Ціна на е/е впала на 7% порівняно з першим півріччям, - Герус

Ціна на е/е впала на 7% порівняно з першим півріччям, - Герус

НКРЕКП, Електроенергія, Андрій Герус, Ціна на електроенергію, Імпорт електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що ціна на електроенергію впала на 7% порівняно з першим півріччям.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні у порівнянні із 1 півріччям 2019р. ми маємо ціну електроенергії на 7% нижче, це здешевлення на 10,5 коп/кВт-год. У річному вимірі це понад 10 млрд грн, які недозаробить "немонополіст". Сьогоднішній тариф вугільних електростанцій повернувся на рівень осені 2016 року", - написав Герус.

З його слів, сьогодні на "ринку на добу наперед" ціна електроенергії на завтрашню добу впала ще на 8% і становила 1,397 грн за кВт-год. Водночас імпорт електроенергії залишається збитковим.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Герус раніше заявив про спробу колишнього Президента Петра Порошенка звільнити його з Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для відкриття імпорту електричної енергії з Росії в 2014 році.

Також Герус заявив, що російської електроенергії в Україні лише 1%.

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