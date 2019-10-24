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24 жовтня 2019, четвер, 16:52 26
Політика 2019-10-24T19:30:04+03:00
Українські Новини
Суд відмовився змусити НАБУ допитати Шокіна про мільярди Януковича

Суд відмовився змусити НАБУ допитати Шокіна про мільярди Януковича

НАБУ, Суд над Януковичем, Віктор Шокін
Екс-генпрокурор Шокін. Фото: 112.ua
Екс-генпрокурор Шокін. Фото: 112.ua

Вищий антикорупційний суд відмовився зобов'язати Національне антикорупційне бюро допитати колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна у справі про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У скарзі адвоката зазначалося, що допит Шокіна необхідно провести в рамках кримінального провадження від 2017 року за фактом розтрати посадовими особами державного Ощадного банку шляхом списання в дохід держави коштів і облігацій внутрішньої державної позики компанії Woderbliss LTD (Кіпр) в особливо великих розмірах.

Грошові кошти розміщувалися в Ощадбанку, в порядку спеціальної конфіскації за вироком Краматорського міського суду Донецької області.

Представники Woderbliss LTD просили про допит, оскільки ексгенпрокурор в інтерв'ю ЗМІ заявив про сфальсифіковану історію про спецконфіскації 1,5 млрд доларів.

При цьому в рішенні наголошується, що компанія не навела жодного аргументу, який би вказував на те, що Шокіна проінформовано про факт розтрати коштів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про допит як свідка ексгенпрокурора з переліком конкретних питань, що стосуються фальсифікації матеріалів у кримінальному провадженні, мотивів фальсифікації вироку Краматорського міського суду виходять за рамки справи за фактом розтрати посадовими особами Ощадбанк коштів.

Виходячи з цього, суд відмовив у задоволенні клопотання компанії.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ розслідує кримінальну виробництво за фактом можливих зловживань чиновників Генеральної прокуратури у зв'язку із засекреченням рішення суду, на підставі якого відбулася спецконфискация 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

У четвер Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

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