Виявлені 39 мертвих людей в Британії були громадянами Китаю

На днях, у Великобританії в місті Грейс (графство Ессекс) було виявлено 39 трупів в причепі вантажівки 25-річного водія. У ході розслідування з'ясувалося, що всі 39 загиблих були громадянами Китаю. Про це передає російська служба ВВС.

Вантажівка з мертвими з тілами прибула в графство Ессекс в ніч на середу. Невдовзі за підозрою у вбивстві був затриманий 25-річний водій, який був жителем Північної Ірландії імені Мо Робінсон.

Близько 13:40 в поліцейську дільницю міста Грейс надійшов дзвінок від служби швидкої допомоги, яка повідомляла, що в промисловій зоні міста знайдена фура з десятками людських тел.

Наголошується, що поліцією була встановлена фура, зареєстрована в Болгарії, яка прибула на британські острови з бельгійського порту Зебрюг в Пурфліті (порт на Темзі) в адміністративному окрузі Таррок близько 00:30 в середу. Відзначається, що 39 мертвих тіл колись були громадянами Китаю.

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