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09 июля 2019, вторник, 12:06 93
Происшествия 2019-07-09T12:22:00+03:00
Українські Новини
На курорте под Херсоном в квартире нашли мертвыми женщину с двумя детьми

На курорте под Херсоном в квартире нашли мертвыми женщину с двумя детьми

Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com
Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com

В Скадовске Херсонской области обнаружили тело местной жительницы и двух ее сыновей. Детям было 7 и 9 лет.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, о страшной находке правоохранителям по телефону сообщил бывший муж жительницы Скадовска. Он специально приехал из города Голая Пристань, где проживает, но нашел родных мертвыми.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Сейчас проводится осмотр места события, проводятся первоочередные неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - информируют правоохранители. 

Как сообщает издание Криминальная Украина, тела были обнаружены в понедельник, 8 июля, около 16:30. Также сообщается, что на голове женщины был полиэтиленовый пакет.

Также стало известно, что женщина приехала с детьми в Скадовск на отдых. Сейчас полиция проверяет сразу несколько версий. Во-первых, проверяют алиби бывшего супруга, во-вторых, предполагают серийное убийство кем-то из посторонних. Рассматривается и версия, что женщина могла убить детей и совершить суицид.

Как сообщали Українськi Новини, 9-летняя девочка покончила с собой под Херсоном.

Тем временем, мужчина покончил с собой, спрыгнув с Моста влюбленных в Киеве.

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