В Британии в грузовике 25-летнего водителя обнаружили 39 трупов

В Великобритании, в городе Грейс (графство Эссекс), полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве 39 человек. Об этом передает BBC News.

Отмечается, что служба скорой помощи вызвала полицию в районе 13:40 после обнаружения подозрительного грузовика в промышленном парке Уотерглейд.

Водителем грузовика оказался уроженец Северной Ирландии, 25-летний мужчина, который был арестован полицией по подозрению в жестоком убийстве.

В прицепе было обнаружено 39 трупов людей, одним из которых оказалось тело подростка.

Полиция Эссекса сообщила, что в субботу автомобиль приехал из Болгарии и въехал в Великобританию через Холихед. Глава полиции графства заявил, что тела сейчас сложно опознать и процес идентификации может затянуться.

На происшествие отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Скриншот: twitter/Boris Johnson

"Я получаю регулярные обновления, и Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, поскольку мы должны точно выяснить, что произошло", - написал он в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее под Одессой мужчина из-за ревности лишил жизни 4-х людей.

Также, в США назвали имя самого массового серийного убийцы за всю истоию государства.