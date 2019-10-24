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24 жовтня 2019, четвер, 15:43 15
Зовнішня політика 2019-10-24T15:56:47+03:00
Українські Новини
Колишня мер Слов'янська виграла суд проти України в ЄСПЛ

Колишня мер Слов'янська виграла суд проти України в ЄСПЛ

Неля Штепа, ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, Мер, Слов'янськ
Неля Штепа. Фото: ivesti.com.ua
Неля Штепа. Фото: ivesti.com.ua

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 3 600 євро колишній голові міста Слов'янська (Донецька область) Нелі Штепі.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду, передають Українські Новини. Штепі мають сплатити 2 600 євро за нематеріальний збиток і 1 000 євро - судові витрати.

Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити ці гроші протягом 3 місяців. Європейський суд визначив, що відносно Штепи було порушено дві статті Європейської конвенції з прав людини. Також суд повідомляє, що Штепа зажадала 8 650 євро як компенсацію за потенційну втрату заробітної плати.

Крім того, ексмер зажадала 30 000 євро як компенсацію за моральну шкоду, однак суд повважав такі вимоги необгрунтованими. Водночас Україна може оскаржити це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 екс-мер Слов'янська Штепа була госпіталізована з інсультом. Також Штепа планувала знову балотуватися в мери Слов'янська.

Раніше скандальна екс-мер Слов'янська Штепа побоялася заходити в будівлю суду.

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