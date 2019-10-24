Національний банк знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

У вересні 2019 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% і була нижчою за прогноз, опублікований у липневому інфляційному звіті.

Зниження інфляції продовжилося і в жовтні, як свідчать результати попередньої оцінки Національного банку.

В основі цієї стійкої тенденції - поступове ослаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є стрімке уповільнення базової інфляції.

Жорстка монетарна політика стала однією з причин зміцнення обмінного курсу і поліпшення інфляційних очікувань.

Як повідомляли Українськi Новини, з 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%.

Потім НБУ неодноразово зберігав облікову ставку на рівні 30%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, в квітні 2017 - знизив до 13%, в травнем 2017 - знизив до 12,5%, в жовтні - підвищив до 13,5%, в грудня 2017 - до 14,5%, в січні - до 16%, в березні 2018 - до 17%, в липні 2018 - до 17,5%, у вересні 2018 - до 18% , в квітні 2019 - знизив до 17,5%, в липні 2019 - до 17%, у вересні 2019 - до 16,5%

А тим часом, банкнота тисячу гривень вийде на цьому тижні.

Також і інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше.