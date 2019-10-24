Зеленський обговорював тиск Трампа ще до інавгурації з Богданом і Коболєвим, - ЗМІ

Президента Володимир Зеленський ще до інавгурації обговорював зі своїм оточенням, як реагувати на можливий тиск з боку президента США Дональда Трампа з метою ініціювати розслідування відносно сина Джо Байдена. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на джерела.

За їх інформацією, Зеленський 7 травня зібрав групу радників, у тому числі Андрія Єрмака й Андрія Богдана, які обговорювали, що робити з вимогами Трампа. Також там були глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і член наглядової ради компанії Амос Хохштайн, який в минулому був дипломатом і радником Джо Байдена з питань України.

Також агентство зазначає, що ця зустріч відбулася вже після дзвінка Трампа Зеленському 21 квітня. Тоді президент США привітав його з перемогою на виборах.

Як повідомляли Українські Новини, Тейлор підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити у обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори.

Тим часом Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.