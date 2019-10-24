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24 жовтня 2019, четвер, 09:42 6
Силові структури 2019-10-24T09:44:06+03:00
Українські Новини
ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка

ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка

ГБР, Розслідування, Журналісти, Мальдіви, Порошенко Петро
Петро Порошенко. Фото: АП
Петро Порошенко. Фото: АП

ДБР розраховує на співпрацю з журналістами в розслідуванні кримінальних проваджень. Про це повідомляє ДБР Facebook.

"Державне бюро розслідувань є партнером для всіх журналістів-розслідувачів і ніколи не піде на кроки, які обмежують їх права і свободи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, слідчі ДБР хочуть вимагати у "Радіо Свободи" всі дані з програми "Схеми: корупція в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенко".

За словами ДБР, ці дані допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо "ймовірно незаконного переправлення через державний кордон колишнього президента України, інших посадових осіб".

"Враховуючи важливість проведення об'єктивного, незалежного професійного досудового розслідування щодо дій п'ятого президента України, розраховуємо, що "Радіо свобода" піде на співпрацю з ДБР. Враховуючи, що Петро Порошенко не надає показів, для встановлення всіх обставин у рамках цього виробництва нам потрібна ваша допомога", - сказано в ньому.

ДБР потрібні свідчення знімальної групи щодо тих подій. А інформація, яку з'ясували журналісти, повинна бути оформлена у рамках кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливі незаконні дії прикордонників при оформленні поїздки Порошенко на Мальдіви.

Раніше журналісти "Радіо Свобода" повідомили, що на Мальдівах Порошенко орендував приватний острів за $500 тисяч.

Тим часом під час обшуку в Жулянах знайдені докази незаконного перетину кордону Порошенко.

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