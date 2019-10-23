Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському

Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойсько

Зустріч в Офісі Президента з послами G7. Фото: ОПУ

Зустріч в Офісі Президента з послами G7. Фото: ОПУ

Голова Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів обговорили з послами країн-учасниць "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) економічні реформи та переговори з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Вони говорили про пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями.

Особливу увагу співрозмовники акцентували на переговорах України з Міжнародним валютним фондом, реформування банківського сектору та повернення коштів збанкрутілих банків.

Також політики обговорили націоналізацію Приватбанку.

"Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам", - підкреслюється в повідомленні Офісу Президента.

Також українська сторона повідомила, що проекти законів про незаконне збагачення і анбандлинге НАК "Нафтогаз України" будуть розглянуті на наступному тижні.

Крім того, на зустрічі обговорювалася судова реформа.

Як повідомляли Українські Новини, суд зупинив провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд володіє юрисдикцією розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.