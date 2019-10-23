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23 жовтня 2019, середа, 19:36 10
Зовнішня політика 2019-10-23T19:54:43+03:00
Українські Новини
Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойсько

Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському

Приватбанк, G7, Володимир Зеленський, Ігор Коломойський, Андрій Богдан, Офіс президента
Зустріч в Офісі Президента з послами G7. Фото: ОПУ
Зустріч в Офісі Президента з послами G7. Фото: ОПУ

Голова Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів обговорили з послами країн-учасниць "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) економічні реформи та переговори з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Вони говорили про пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями.

Особливу увагу співрозмовники акцентували на переговорах України з Міжнародним валютним фондом, реформування банківського сектору та повернення коштів збанкрутілих банків.

Також політики обговорили націоналізацію Приватбанку.

"Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам", - підкреслюється в повідомленні Офісу Президента.

Також українська сторона повідомила, що проекти законів про незаконне збагачення і анбандлинге НАК "Нафтогаз України" будуть розглянуті на наступному тижні.

Крім того, на зустрічі обговорювалася судова реформа.

Як повідомляли Українські Новини, суд зупинив провадження за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд володіє юрисдикцією розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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