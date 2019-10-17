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17 октября 2019, четверг, 11:58 484
Судебная власть 2019-10-17T11:58:31+03:00
Українські Новини
Суд остановил производство по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Суд остановил производство по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщил он.

8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Как сообщали Українські Новини, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Хозсуд Киева "заминировали" в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

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