Суд остановил производство по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщил он.\r\n8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСуд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.\r\nХозсуд Киева "заминировали" в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.