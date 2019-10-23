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23 жовтня 2019, середа, 19:05 10
Суспільство 2019-10-23T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області повернули воду майже 80 тис. жителів

У Луганській області повернули воду майже 80 тис. жителів

Вода, Відключення води, відключення води у Луганській області
Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водопостачання. Фото: pixabay.com/Arcаion

Енергопостачальна компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) відновила енергопостачання насосних станцій комунального підприємства "Лисичанськводоканал" Лисичанської міської ради з метою відновлення централізованого водопостачання для близько 80 тис. жителів Луганської області, яке було відключено 21 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

За даними відомства, енергопостачання 3 насосних станцій "водоканалу" відновлено ввечері 22 жовтня.

Після цього система почала поступово наповнюватись водою до повного відновлення водопостачання 80 тис. жителів області.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня 80 тис. осіб залишилися без централізованого водопостачання через борги "Лисичанськводоканалу" за спожиту електроенергію в Луганській області.

Також 21 жовтня 80 тисяч жителів Луганської області знову залишилися без водопостачання через відключення від електроенергії трьох насосних станцій.

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