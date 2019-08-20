Тысячи жителей Лисичанска остались без воды: водоканал обесточен из-за долгов

Около 80 тыс. абонентов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета Луганской области 19 августа остались без централизованного водоснабжения из-за долгов предприятия за потребленную электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска.

При необходимости будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.

Согласно сообщению на сайте КП "Лисичанскводоканал", предприятие получило предупреждение от общества с ограниченной ответственностью "Луганское энергетическое объединение" о прекращении поставок электроэнергии с 9:00 19 августа из-за долгов прошлых лет в сумме 165 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Луганское энергетическое объединение вновь начало отключать должников от электроэнергии.