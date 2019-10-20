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20 октября 2019, воскресенье, 11:20 1246
Общество 2019-10-20T11:22:20+03:00
Українські Новини
В Луганской области 80 тыс. жителей снова остались без воды

В Луганской области 80 тыс. жителей снова остались без воды

Вода, Отключение воды, отключение воды в Луганской области
Водоснабжение
Водоснабжение

После масштабного отключения воды в Луганской области вновь из-за отключения насосных станций 80 тысяч жителей трех городов Луганской области остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что вода отсутствует у жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска

“18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоровского" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток 19 октября подразделениями ГосЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 куб. м технической воды.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа 80 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала" за потребленную электроэнергию в Луганской области.

Также в Киеве 18 октября часть улиц осталась без воды.

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