В Луганской области 80 тыс. жителей снова остались без воды

После масштабного отключения воды в Луганской области вновь из-за отключения насосных станций 80 тысяч жителей трех городов Луганской области остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что вода отсутствует у жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска

“18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоровского" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток 19 октября подразделениями ГосЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 куб. м технической воды.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа 80 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала" за потребленную электроэнергию в Луганской области.

Также в Киеве 18 октября часть улиц осталась без воды.