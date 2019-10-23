Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території, - Сивохо

Артист Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу, вважає, що Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території.

Про це Сивохо написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Виїзне засідання Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в дії. Сьогодні добряче дісталося МінТОТу і Мінсоцполітики. Було багато питань. Насамперед - це виплата пенсій. Досить знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз в два місяці, щоб забрати свої гроші", - написав він.

Серед проблем, які обговорювали на виїзному засіданні Сивохо також назвав дискримінацію і відверте приниження переселенців постійними перевірками і контролем того, скільки вони пробули в Україні. За його словами, систему треба спростити, продовжити з 60 днів до 1 року.

Ще однією проблемою є контроль при перетині кордону, особливо дітям з одним з батьків.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо заявив, що має багато планів щодо нової посади в РНБО.

Тим часом кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО.